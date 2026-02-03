Profanata una tomba al cimitero Monumentale di Torino quasi sicuramente si tratta di ladri di gioielli

Nella notte di lunedì qualcuno ha aperto una tomba al cimitero Monumentale di Torino, in corso Novara. I ladri di gioielli hanno fatto irruzione e hanno forzato la bara di un uomo bosniaco di etnia rom, morto a 51 anni. È stato un gesto che ha sconvolto la zona, e ora le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi ci sia dietro questo atto vandalico.

Nella notte di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, qualcuno ha profanato una tomba del cimitero Monumentale di corso Novara a Torino in cui è sepolto un uomo bosniaco di etnia rom morto all'età di 51 anni. È stata spaccata la lapide del loculo ed è stata estratta la bara. A scoprire l'accaduto e a dare.

