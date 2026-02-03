Profanata una tomba al cimitero Monumentale di Torino quasi sicuramente si tratta di ladri di gioielli

Da torinotoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di lunedì qualcuno ha aperto una tomba al cimitero Monumentale di Torino, in corso Novara. I ladri di gioielli hanno fatto irruzione e hanno forzato la bara di un uomo bosniaco di etnia rom, morto a 51 anni. È stato un gesto che ha sconvolto la zona, e ora le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi ci sia dietro questo atto vandalico.

Nella notte di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, qualcuno ha profanato una tomba del cimitero Monumentale di corso Novara a Torino in cui è sepolto un uomo bosniaco di etnia rom morto all'età di 51 anni. È stata spaccata la lapide del loculo ed è stata estratta la bara. A scoprire l'accaduto e a dare.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

