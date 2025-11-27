L’Archeoclub organizza una visita guidata al Cimitero Monumentale di Lucera

L’Archeoclub d’Italia Aps – sede di Lucera ‘Minerva’ presenta ‘Immagini dal silenzio. Il Cimitero Monumentale di Lucera’, evento patrocinato dal Comune di Lucera nell’ambito del programma di Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025. L’appuntamento è per domenica 30 novembre alle 10:30, con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

