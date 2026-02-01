Di Lorenzo è meno grave | distorsione di secondo grado escluso il crociato Di Marzio | E quindi Zappa non arriva più

Il Napoli ha aggiornato sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, che si è infortunato durante l’allenamento. Il difensore ha subito una distorsione di secondo grado, ma il crociato è stato escluso. Le prime stime indicano che potrebbe tornare in campo tra quattro e sei settimane, forse anche prima. Intanto, Zappa potrebbe saltare le prossime partite, visto che secondo Di Marzio non arriverà in tempo.

Il Napoli ci aggiorna sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Trauma distorsivo di secondo grado, a questo punto potrebbe cavarsela con un periodo da 4 a 6 settimane, o anche meno. Il campionato non dovrebbe essere finito. E a questo punto ambia l'atteggiamento del Napoli sul mercato. Scrive Gianluca Di Marzio che a questo punto il Napoli non cerca più un esterno destro di difesa. Zappa non arriva più: "Con l'infortunio meno grave del previsto di Di Lorenzo, il Napoli si allontana da Zappa. Avanza la Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza".

