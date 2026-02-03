Procure parigine perquisiscono quartier generale di musk x in una indagine sulla cybercriminalità

Le autorità di Parigi hanno perquisito il quartier generale di X, la piattaforma di Elon Musk, nell’ambito di un’indagine sulla cybercriminalità. I dettagli dell’operazione non sono ancora del tutto chiari, ma si tratta di un’indagine che coinvolge direttamente la società e le sue attività online. La procura ha sequestrato documenti e computer, mentre i dipendenti sono stati ascoltati. La vicenda tiene alta l’attenzione sulla gestione dei dati e sulla sicurezza digitale della piattaforma.

si segnala un andamento rilevante nell'inchiesta della procura di parigi riguardo la piattaforma X, guidata da elon musk. l'indagine, attualmente in curso, è stata ampliata ed è stata accompagnata da convocazioni a comparire e da azioni investigative mirate. al centro dell'attenzione emergono questioni legate agli algoritmi, all'estrazione di dati e a contenuti potenzialmente illeciti diffusi attraverso il servizio. l'indagine touches also ulteriori elementi legali e tecnologici, con ripercussioni su temi di regolamentazione digitale tra europa e america. la procura parigina e l'inchiesta su x.

