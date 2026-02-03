Processo Rigopiano la procura generale | Quell’hotel non doveva essere costruito o utilizzato in inverno

Ieri si è tenuta l’udienza di appello sul caso Rigopiano. La procura generale ha chiarito che l’hotel non avrebbe dovuto essere costruito né essere aperto in inverno. La discussione si è concentrata sulle responsabilità e sulle decisioni che hanno portato alla tragedia del 2017, quando una valanga ha travolto la struttura, uccidendo 29 persone, tra cui il giovane Alessandro Riccetti.

Si è tenuta ieri, 2 febbraio, presso l'aula Affreschi del palazzo del Capitano del Popolo, l'udienza del processo di appello bis sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano, dove nel gennaio 2017 una valanga spazzò via la struttura causando 29 morti, tra cui il giovane ternano Alessandro Riccetti. Il 18 gennaio 2017, l'hotel Rigopiano fu travolto da una valanga di circa 120.

