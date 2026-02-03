Processo Le Pen la Procura di Parigi formalizza la richiesta della pena di 5 anni di ineleggibilità

La Procura di Parigi ha chiesto ufficialmente cinque anni di ineleggibilità per Marine Le Pen. La leader di Rassemblement national rischia di perdere il diritto di candidarsi alle prossime elezioni, dopo che i pubblici ministeri hanno formalizzato la richiesta. La decisione apre uno scenario incerto per la politica francese e per la stessa Le Pen.

Pessime notizie per Marine Le Pen, leader di Rassemblement national. Stando alle ultime notizie che arrivano dalla Francia, i pubblici ministeri della Procura di Parigi hanno presentato formale richiesta di interdizione dai pubblici uffici per il massimo esponente della destra francese. La decisione è stata presa nell'ambito del processo d'appello per appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento Europeo. Secondo le accuse, tra il 2004 e il 2016 la Le Pen e altri esponenti del suo partito avrebbero creato un sistema di assistenti parlamentari fittizi, causando un danno stimato di circa 3-4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il processo d’appello a Marine Le Pen, riguardante la questione degli assistenti parlamentari europei, è iniziato martedì e rappresenta un evento giudiziario di rilievo per il 2026.

Marine Le Pen si presenta a Parigi per il processo d’appello, dopo la condanna di primo grado per l’utilizzo indebito dei fondi del Parlamento europeo.

