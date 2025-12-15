Prevenzione oncologica nei luoghi di lavoro | avviato il Piano mirato sul rischio chimico da fumi di saldatura

L'Asl Foggia ha avviato un piano dedicato alla prevenzione oncologica nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al rischio chimico derivante dai fumi di saldatura. Questa iniziativa mira a rafforzare le attività di tutela della salute dei lavoratori, promuovendo una cultura della prevenzione e della sicurezza per una tutela duratura nel tempo.

Asl Foggia rafforza le attività di prevenzione oncologica nei luoghi di lavoro per promuovere la cultura della tutela della salute nel lungo periodo. In quest'ottica, si inserisce il Piano Mirato di Prevenzione sul rischio chimico professionale da fumi di saldatura, avviato dallo Spesal (Servizio.

