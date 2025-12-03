Corsa della Bora | presentata l’edizione 2026 ecco tutte le novità

Triesteprima.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Undici esperienze di corsa con percorsi ad anello e finish line sul mare a Portopiccolo, il ritorno in Slovenia con la TransKarst Ultra e servizi potenziati, per un'edizione a “numero chiuso” improntata sulla qualità. Solo alcune delle novità nell'edizione 2026 della Corsa della Bora, l’evento di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

corsa bora presentata l8217edizioneSport, cultura e territorio: la Corsa della Bora 2026 si allea con la mostra su Tolkien - Questa mattina, nella Sala Giunta municipale, è stata presentata l’undicesima edizione della Corsa della Bora, in programma domenica 4 gennaio 2026. Segnala triestecafe.it

