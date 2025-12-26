Tarantini Time Quotidiano In occasione delle festività natalizie, Asl Taranto promuove per sabato 27 dicembre una giornata straordinaria per la donazione del sangue. L’iniziativa, già sperimentata con successo lo scorso giugno in occasione della Giornata mondiale dei donatori di sangue, punta a rafforzare la disponibilità di sangue in un periodo dell’anno altrettanto delicato, come quello delle festività. Nella mattinata di sabato 27 dicembre sarà possibile donare il sangue in diverse Strutture trasfusionali della provincia di Taranto che resteranno appositamente aperte: a Taranto, presso l’ospedale Santissima Annunziata, dalle ore 7:15; a partire invece dalle ore 8 al San Pio di Castellaneta, all’ospedale Valle d’Itria di Martina Franca e al Giannuzzi di Manduria, con accesso libero. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “Doni di Natale”: il 27 dicembre giornata straordinaria per la donazione del sangue in tutta la provincia.

