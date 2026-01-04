Bambini restano senza parco giochi | giostrine rimosse e area abbandonata
A Casagiove, via XXV Aprile, i bambini non possono più usufruire del parco giochi, che è stato recentemente smantellato. Le giostrine sono state rimosse e l’area, un tempo punto di incontro per famiglie, appare ora in stato di abbandono. La situazione ha suscitato disappunto tra gli abitanti, preoccupati per la mancanza di spazi dedicati ai più piccoli e per il futuro del quartiere.
Rabbia e amarezza tra gli abitanti di via XXV Aprile a Casagiove, dove un’area che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per famiglie e bambini è oggi ridotta a uno spazio abbandonato. “Qui c’era un bellissimo parco per i bambini. È scomparso. Ora tutto è desolazione e degrado. Dove. 🔗 Leggi su Casertanews.it
