Potenza | Il volo di Icaro in un borgo l' altalena più alta d' Europa

Nei prossimi giorni, nel piccolo borgo di Baragiano, in provincia di Potenza, aprirà al pubblico l’altalena più alta d’Europa. Una novità che attirerà molti visitatori e che cambierà il volto del paese, rendendolo ancora più famoso. Le autorità locali stanno già preparando l’evento e i lavori sono quasi terminati.

AGI - Nel  borgo di Baragiano, piccolo  comune in provincia di Potenza, tra pochi giorni sarà possibile osservare l’ altalena più alta d’Europa. ' Il volo di Icaro ', questo il nome dato all’ attrattore turistico, “ha un'altezza di oltre 20 metri, è realizzata con tubolari di acciaio, fissata al terreno con plinti isolati e piastre di ancoraggio e consente la fruizione da uno a tre passeggeri per volta”. È quanto fa sapere all’AGI, il sindaco,  Giuseppe Galizia. L'altalena a Baragiano sarà inaugurata in primavera . “La struttura sarà inaugurata in  primavera  ed è montata sulle  terrazze del belvedere  del paese, nel centro urbano dello stesso, in un’area di particolare interesse sia  paesaggistico che culturale  – aggiunge Galizia – e completa l’ offerta turistica  del paese rappresentata dall' Archeoparco del Basileus ', da ' ArcheoXcape ', e dall'itinerario di scoperta del  borgo antico  alla ricerca del ' Mistero dei Simboli Perduti '". 🔗 Leggi su Agi.it

