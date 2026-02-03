Nei prossimi giorni, nel piccolo borgo di Baragiano, in provincia di Potenza, aprirà al pubblico l’altalena più alta d’Europa. Una novità che attirerà molti visitatori e che cambierà il volto del paese, rendendolo ancora più famoso. Le autorità locali stanno già preparando l’evento e i lavori sono quasi terminati.

AGI - Nel borgo di Baragiano, piccolo comune in provincia di Potenza, tra pochi giorni sarà possibile osservare l’ altalena più alta d’Europa. ' Il volo di Icaro ', questo il nome dato all’ attrattore turistico, “ha un'altezza di oltre 20 metri, è realizzata con tubolari di acciaio, fissata al terreno con plinti isolati e piastre di ancoraggio e consente la fruizione da uno a tre passeggeri per volta”. È quanto fa sapere all’AGI, il sindaco, Giuseppe Galizia. L'altalena a Baragiano sarà inaugurata in primavera . “La struttura sarà inaugurata in primavera ed è montata sulle terrazze del belvedere del paese, nel centro urbano dello stesso, in un’area di particolare interesse sia paesaggistico che culturale – aggiunge Galizia – e completa l’ offerta turistica del paese rappresentata dall' Archeoparco del Basileus ', da ' ArcheoXcape ', e dall'itinerario di scoperta del borgo antico alla ricerca del ' Mistero dei Simboli Perduti '". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Potenza: "Il volo di Icaro", in un borgo l'altalena più alta d'Europa

