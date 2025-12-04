In Città Alta arriva la prima area cani | Novità attesa più di 100 animali nel borgo
Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il progetto del Servizio Verde Pubblico che prevede interventi di riqualificazione in tre parchi della città e la realizzazione della prima area cani in Città Alta, in via Tre Armi. “Gli interventi rispondono alle esigenze dei quartieri, con cui manteniamo un dialogo costante – afferma Oriana Ruzzini, assessora al Verde del Comune -. Lavori necessari che esprimono un’idea di cura del territorio e di valorizzazione del verde esistente, senza sprechi”. L’investimento complessivo per la riqualificazione dei tre parchi e per la nuova area cani è di 350 mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
Con l’avvicinarsi del Natale si rinnova la collaborazione tra la Cooperativa Città Alta e il Teatro Tascabile di Bergamo, un legame che unisce simbolicamente e fisicamente il Carmine e Sant’Agata. - facebook.com Vai su Facebook