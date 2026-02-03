Posta assaltata Ladri in fuga con la cassaforte

I ladri sono entrati alle Poste di Rea, in piazza Celestina Busoni, praticando un buco nel muro che collegava il garage al retro dell’ufficio postale. Una volta dentro, hanno portato via la cassaforte e sono scappati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul fatto stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di identificare i responsabili.

REA (Pavia) Un buco nel muro, dal garage che confina col retro dell'ufficio postale. Così i ladri sono entrati alle Poste di Rea, in piazza Celestina Busoni. Con l'obiettivo dei soldi nella cassaforte, non a caso proprio nel weekend che precedeva il giorno di pagamento delle pensioni, per un bottino nell'ordine delle decine di migliaia di euro. Un colpo probabilmente studiato, forse con anche un sopralluogo preventivo dei ladri per trovare il punto di accesso meno protetto. Il furto è stato scoperto ieri mattina, anche se messo a segno in un momento imprecisato fin dalla chiusura di venerdì. L'ufficio postale di Rea è infatti aperto solo tre mattine alla settimana, dalle 8.

