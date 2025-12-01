Ladri scatenati colpi in serie a Passo Varano | fuga con la cassaforte minacciata la figlia della vittima
ANCONA - Tre ombre nel buio, una cassaforte sollevata di peso e la fuga lungo via Betti. Con tanto di manganello in mano, forse per colpire all?occasione o forse solo per spaventare.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Scopri altri approfondimenti
Ladri scatenati: raid all'alba alla nota pizzeria https://ebx.sh/RA7G1Z - facebook.com Vai su Facebook
Ladri scatenati, colpi in serie a Passo Varano: fuga con la cassaforte, minacciata la figlia della vittima - ANCONA Tre ombre nel buio, una cassaforte sollevata di peso e la fuga lungo via Betti. Segnala msn.com
Ladri scatenati nelle case. Dalla Vallata alla costa, allarme. Rubato pure zaino da palestra - Sei i colpi messi a segno, più due tentati, negli ultimi giorni nelle abitazioni di Centobuchi, . Come scrive msn.com
Ladri scatenati, furti in sequenza. Almeno una decina di colpi a segno - Nell’ultima settimana, le forze dell’ordine hanno registrato almeno una decina di furti in abitazioni private che stanno crean ... Riporta msn.com