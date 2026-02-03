Posizioni economiche ATA ecco le convocazioni e le sedi prova finale COMPLETO

Dal 23 al 27 febbraio, le prove finali per le 46mila posizioni economiche ATA si svolgono in diverse sedi in tutta Italia. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il calendario ufficiale, e le prove si terranno nelle varie scuole e sedi designate. I candidati coinvolti stanno ricevendo le convocazioni e le istruzioni per partecipare. La fase finale si avvicina e molti sono pronti a sostenere l’esame che potrebbe cambiare il loro futuro lavorativo.

Dal 23 al 27 febbraio, in base al calendario diffuso dal MIM, si svolgono le prove finali di valutazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli avvisi di convocazione.

