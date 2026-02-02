Posizioni economiche ATA ecco le convocazioni e le sedi prova finale AGGIORNATO

Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove finali per assegnare le 46mila nuove posizioni economiche ATA. Le convocazioni sono state già inviate e le prove si svolgeranno in diverse sedi, secondo il calendario del Ministero dell'Istruzione. I candidati si preparano a sostenere gli ultimi step per ottenere un nuovo ruolo nel comparto scolastico.

Dal 23 al 27 febbraio, in base al calendario diffuso dal MIM, si svolgono le prove finali di valutazione per l’attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli avvisi di convocazione. Come spiegato dal Ministero nelle istruzioni per i candidati, gli aspiranti potranno visualizzare il PDF recante la convocazione alla prova scritta nella propria area riservata della “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, sezione “Graduatorie”, raggiungibile dall’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

