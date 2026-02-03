La polizia ha arrestato una ragazza di 20 anni ad Avellino, accusata di aver messo a segno diverse truffe ai danni di anziani. La giovane è stata fermata insieme a un complice a Casalnuovo, dove aveva fornito false generalità per cercare di sfuggire ai controlli. La loro attività è stata scoperta dopo alcune denunce e accertamenti delle forze dell’ordine.

Una giovane di 20 anni originaria di Avellino è stata arrestata con l’accusa di truffa ai danni di anziani. Il provvedimento, disposto dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato eseguito nella giornata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile. La ragazza è stata rintracciata a Casalnuovo mentre si trovava in compagnia di un giovane del posto, anch’egli sottoposto a misura cautelare. Nel tentativo di sottrarsi all’identificazione la donna ha fornito false generalità, venendo così segnalata anche per evasione e dichiarazione di false generalità a pubblico ufficiale. Tentata truffa ad anziani ad Avellino La cattura a Casalnuovo e il tentativo di eludere l’identificazione Le procedure dopo l’arresto e la segnalazione all’autorità giudiziaria Le accuse e la presunzione di innocenza Tentata truffa ad anziani ad Avellino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’arresto della giovane avellinese è avvenuto nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Portava a segno diverse truffe ai danni di anziani ad Avellino, 20enne fermata insieme ad un complice

Approfondimenti su Avellino Truffe

I Carabinieri di Montoro hanno identificato e denunciato un uomo di 50 anni di Napoli per aver commesso una truffa aggravata ai danni di un anziano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Avellino Truffe

Argomenti discussi: Fedi diverse in oratorio, il numero di febbraio de Il Segno; Brindisi, la passeggiata per Porta Revel sul Seno di Ponente non è solo una pista pedonale, ma è segno di integrazione turistica?; Questi sono i 6 segni più fortunati dell’anno del Serpente; BASKET / Amedeo Della Valle show: l’albese segna 31 punti contro Milano e porta la sua Brescia in testa alla classifica.

Portava a segno diverse truffe ai danni di anziani ad Avellino, 20enne fermata insieme ad un compliceGiovane di 20 anni arrestata ad Avellino per truffa ai danni di anziani: fermata a Casalnuovo dopo aver fornito false generalità. virgilio.it

Maeve ha vinto Adottataaaaaa Maeve la cagnolina che aveva subito la cattiveria umana è a casa. Quando è arrivata da noi era spezzata dentro. Negli Occhi portava il segno di ciò che aveva subito. Nel corpo le ferite di mani che nn avrebbero mai dovuto t - facebook.com facebook

La 'sua' Parma porta bene a Marcus #Thuram: l'anno scorso Tikus a segno all'andata e al ritorno x.com