Truffe ad anziani | identificato e denunciato l’autore di un raggiro

I Carabinieri di Montoro hanno identificato e denunciato un uomo di 50 anni di Napoli per aver commesso una truffa aggravata ai danni di un anziano. L’indagine ha permesso di ricostruire la dinamica del raggiro, contribuendo alla tutela delle persone più vulnerabili. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di adottare misure di prevenzione contro le truffe rivolte agli anziani.

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. L'attività investigativa ha preso avvio dalla denuncia sporta da un'80enne del posto

Truffe agli anziani, smantellata rete con base a Napoli

NanoTV. . #Napoli- Truffe agli anziani, sette arresti a Napoli: raggirati nove pensionati in diverse Regioni Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Napoli, nuove #truffe agli #anziani. Sette arresti #8gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com

