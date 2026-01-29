Latina sorpreso sul motorino con numero di telaio contraffatto e targa risultata rubata

Da cdn.ilfaroonline.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Latina ha fermato un giovane con un motorino risultato rubato. Durante i controlli, hanno scoperto che il numero di telaio era contraffatto. Il giovane è stato denunciato, e il motorino sequestrato.

Latina, 29 gennaio 2026 – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato un giovane trovato con un motorino con il numero di telaio contraffatto e una targa risultata rubata. Durante il controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante ha notato il ragazzo mentre spingeva un motociclo apparentemente in panne. Gli agenti hanno proceduto al controllo del mezzo e del conducente. Dagli accertamenti effettuati in banca dati, è emerso che la targa applicata al veicolo risultava denunciata come rubata. Inoltre, la tipologia del motorino non corrispondeva a quella indicata nella denuncia di furto, circostanza che ha fatto presumere che la targa fosse stata apposta successivamente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Approfondimenti su Latina 29 gennaio

Blitz dei carabinieri nelle scuole, studente sorpreso con uno spinello nel telaio del banco

Cava, tentano di rubare un motorino: denunciati 3 giovani a bordo di un'auto con targa alterata

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Latina 29 gennaio

Argomenti discussi: Latina, minorenne sorpreso su uno scooter rubato. Denunciato per ricettazione; Minorenne sorpreso su uno scooter rubato.

Latina, sorpreso sul motorino con numero di telaio contraffatto e targa risultata rubataLatina, 29 gennaio 2026 – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato un giovane trovato con un motorino con il numero di telaio contraffatto e una targa risultata rubata. Durante il controllo del ter ... ilfaroonline.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.