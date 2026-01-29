Latina sorpreso sul motorino con numero di telaio contraffatto e targa risultata rubata

La Polizia di Latina ha fermato un giovane con un motorino risultato rubato. Durante i controlli, hanno scoperto che il numero di telaio era contraffatto. Il giovane è stato denunciato, e il motorino sequestrato.

Latina, 29 gennaio 2026 – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato un giovane trovato con un motorino con il numero di telaio contraffatto e una targa risultata rubata. Durante il controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante ha notato il ragazzo mentre spingeva un motociclo apparentemente in panne. Gli agenti hanno proceduto al controllo del mezzo e del conducente. Dagli accertamenti effettuati in banca dati, è emerso che la targa applicata al veicolo risultava denunciata come rubata. Inoltre, la tipologia del motorino non corrispondeva a quella indicata nella denuncia di furto, circostanza che ha fatto presumere che la targa fosse stata apposta successivamente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

