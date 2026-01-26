L’Arsenal dei cyborg ha una caratteristica molto umana | il braccino Guardian

L'Arsenal dei cyborg si distingue per un aspetto umano: il braccino, ovvero il nervosismo o la paura di perdere. Come osservato da Jonathan Wilson sul Guardian, questa fragilità interna può influenzare le prestazioni, anche se la squadra mantiene una posizione rassicurante in classifica. La recente sconfitta contro il Manchester United non compromette la leadership, ma evidenzia come le insicurezze interne possano rappresentare un elemento da monitorare nel proseguo della stagione.

Ansiarsenal. Il gioco di parole scemo è nostro, ma il concetto è di Jonathan Wilson sul Guardian. Come si dice “braccino” in inglese? La sconfitta con il Manchester United non inguaia la classifica dell’Arsenal, che resta pur sempre quattro punti sopra un City non proprio brillante, ma il problema è tutto interno. Mentale. “Quando una squadra non vince il campionato da 22 anni, una certa dose di catastrofismo è inevitabile – scrive Wilson – Eppure è anche così sconcertante. Questo Arsenal a volte sembra un dramma nella tradizione di Blade Runner o Westworld. Sono assassini cyborg, spietati e implacabili, ma hanno trascorso così tanto tempo in compagnia di esseri umani che hanno iniziato a sviluppare caratteristiche umane, in particolare l’ansia, o almeno un’iperconsapevolezza delle conseguenze di ciò che stanno facendo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

