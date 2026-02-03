Assalto al ‘compro oro’ in pieno giorno banditi in fuga

Questa mattina a Pistoia, alcuni banditi hanno sfondato la vetra di un negozio di compro oro nel quartiere di Sant'Agostino. Con mazze hanno preso di mira la vetrina e sono riusciti a rubare qualcosa prima di scappare. La scena si è svolta in pieno giorno, senza che nessuno intervenisse. La polizia è arrivata poco dopo e sta cercando di rintracciare i ladri. Nessuno è rimasto ferito.

Pistoia, 3 febbraio 2026 – Una spaccata in pieno giorno, a colpi di mazze per sfondare la vetrina del Compro Oro, nel quartiere di Sant'Agostino, la zona industriale della città. Il furto è avvenuto intorno alle 13,20, in via Fermi. Pistoia, furto in pieno giorno a un 'compro oro' In tre hanno svaligiato la vetrina. Il rumore dei colpi ha attirato la gente che stava pranzando nel bar davanti al negozio. Sul posto è subito intervenuta la Polizia, che ha svolto i rilievi. Dei malviventi però non c'era più traccia. "All'una e 20 è suonato l'allarme, ci è arrivato il messaggio sul telefono – spiega il titolare delll'attività – C'erano dei ragazzi al bar che hanno detto loro 'cosa state facendo' e i malviventi sono scappati".

