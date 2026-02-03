Pietro Leopoldo e le nuove generazioni | a San Giovanni si chiudono le celebrazioni con i progetti delle scuole

A San Giovanni Valdarno si è conclusa la serie di eventi dedicati a Pietro Leopoldo. Le scuole della zona hanno presentato i loro progetti, chiudendo un percorso iniziato con l’obiettivo di far conoscere meglio questa figura storica. I ragazzi hanno mostrato le loro idee, riflettendo sul ruolo di Leopoldo nelle riforme che hanno cambiato la Toscana. La piazza centrale si è riempita di bambini e insegnanti, tutti pronti a condividere il risultato del lavoro svolto in classe. È stata una giornata di festa e di memoria, che ha dimostrato come le nuove gener

Arezzo, 03 febbraio 2026 – Si conclude con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni il ricco percorso di iniziative che il Comune di San Giovanni Valdarno ha dedicato alla figura di Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, protagonista di una stagione riformatrice che ha inciso profondamente sulla storia e sull'identità della Toscana. Dopo mesi di conferenze, passeggiate storiche, incontri di approfondimento e performance teatrali che, tra settembre e novembre, hanno animato la città riportando al centro del dibattito pubblico l'eredità illuminata del Granduca, il progetto trova ora il suo momento conclusivo in un appuntamento che mette al centro la scuola, la creatività e il futuro.

