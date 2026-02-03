Le piattaforme digitali stanno sempre più controllando i contenuti sensibili. Questa volta, sono stati bloccati i profili di Fabrizio Corona su Instagram, Facebook e X. Le reti sociali hanno rimosso alcuni contenuti e oscurato i profili, segnando un passo in più nel controllo dei contenuti online.

Fabrizio Corona, noto fotografo e personaggio dei media italiani, è stato oggetto di un’azione di rimozione sistematica da parte delle principali piattaforme digitali, tra cui Instagram, Facebook e X (ex Twitter), che hanno temporaneamente oscurato i suoi profili o eliminato i contenuti legati al suo nome. L’azione, avvenuta nei giorni scorsi, non è stata annunciata in modo ufficiale dalle aziende, ma è emersa da verifiche effettuate da diversi media e utenti che hanno riscontrato l’impossibilità di accedere ai contenuti dell’ex paparazzo, noto per la sua storia legata a scandali, processi e un’immagine controversa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piattaforme digitali bloccano profili legati a contenuti sensibili, segnali di controllo crescente sul web.

