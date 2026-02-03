Il ministro dell’Interno Piantedosi parla alla Camera e fa un bilancio degli scontri di Torino. Dice che chi si unisce agli antagonisti rischia di ottenere impunità e che il corteo rappresentava una resa dei conti con lo Stato. Intanto, slitta il decreto, che doveva essere approvato subito, a causa di un rinvio tecnico. Piantedosi descrive le violenze come qualcosa che richiama le dinamiche squadristiche e terroristiche, alzando così il livello di allerta.

Il centro sociale Askatasuna è stato sgomberato «dopo 30 anni di illegalità e violenze», e il corteo di sabato era una «resa dei conti con lo Stato» organizzata con anticipo. È la linea del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che oggi ha riferito in Aula alla Camera con un'informativa ai deputati, sottolineando il «grande lavoro svolto» che ha evitato che si verificassero danni ben più gravi che erano nei programmi dei manifestanti, riducendo, altresì, il fronte degli aggressori violenti». L'iniziativa di sabato, durante la quale un poliziotto è rimasto ferito, «era stata preceduta e preannunciata, lo scorso 17 ginennaio, da una `assemblea nazionale´ presso l'Università di Torino, a cui avevano partecipato circa 750 persone, fra le quali numerosi attivisti delle diverse anime dell'antagonismo nazionale, aderenti al sindacalismo di base, al movimento No Tav e ai gruppi ambientalisti, rappresentanti della Cgil, del partito Alleanza Verdi e Sinistra e della locale comunità islamica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Piantedosi alla Camera: "Chi sfila con gli antagonisti offre impunità, il corteo era la resa dei conti con lo Stato"| "Rinvio tecnico", slitta il decreto

Il Ministro dell’Interno Piantedosi ha parlato alla Camera dopo i disordini di sabato a Torino.

Il ministro dell’Interno, Piantedosi, torna a parlare alla Camera dopo gli scontri di sabato a Torino.

