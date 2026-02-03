Il Ministro dell’Interno Piantedosi ha parlato alla Camera dopo i disordini di sabato a Torino. Ha detto che chi si unisce agli antagonisti dà una mano a ottenere impunità. Il ministro ha anche definito il corteo come una sorta di resa dei conti con lo Stato. Intanto, il governo ha annunciato il rinvio del decreto, che ora slitta a data da destinarsi. Piantedosi ha sottolineato che l’innalzamento degli scontri ricorda le dinamiche di gruppi squadristi e terroristi.

Il centro sociale Askatasuna è stato sgomberato «dopo 30 anni di illegalità e violenze», e il corteo di sabato era una «resa dei conti con lo Stato» organizzata con anticipo. È la linea del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che oggi ha riferito in Aula alla Camera con un'informativa ai deputati, sottolineando il «grande lavoro svolto» che ha evitato che si verificassero danni ben più gravi che erano nei programmi dei manifestanti, riducendo, altresì, il fronte degli aggressori violenti». L'iniziativa di sabato, durante la quale un poliziotto è rimasto ferito, «era stata preceduta e preannunciata, lo scorso 17 ginennaio, da una `assemblea nazionale´ presso l'Università di Torino, a cui avevano partecipato circa 750 persone, fra le quali numerosi attivisti delle diverse anime dell'antagonismo nazionale, aderenti al sindacalismo di base, al movimento No Tav e ai gruppi ambientalisti, rappresentanti della Cgil, del partito Alleanza Verdi e Sinistra e della locale comunità islamica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il ministro dell’Interno, Piantedosi, torna a parlare alla Camera dopo gli scontri di sabato a Torino.

Il ministro dell’Interno ha definito la manifestazione a Torino come una strategia eversiva contro lo Stato.

