Maestra aggredita a Savignano | Urla e spintoni dai genitori di un’alunna ma non so perché

A Savignano sul Rubicone, una maestra è stata vittima di un episodio di aggressione nel cortile della scuola Dante Alighieri. Secondo quanto riferito, i genitori di un’alunna avrebbero rivolto urla e spintoni senza una spiegazione chiara. L’evento si è verificato nel contesto di un normale giorno scolastico, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sul rapporto tra genitori e personale scolastico.

Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena), 23 dicembre 2025 – Maestra aggredita a Savignano sul Rubicone nel giardino della scuola Dante Alighieri, l’edificio storico in corso Perticari. E’ accaduto l’altro pomeriggio alle 16 all’uscita dalle due classi del tempo pieno. L’insegnante è stata aggredita da una coppia di genitori, babbo e mamma di una alunna, nigeriani. Un’aggressione verbale con l’uomo che l’ha spinta con urla, davanti agli altri genitori e ai piccoli alunni, molti dei quali spaventati sono scoppiati a piangere. I motivi dell’aggressione non sono chiari, poiché i genitori in questione non parlano bene l’italiano, ma potrebbero essere legati alla richiesta fatta dalla maestra di consegnare al più presto l’autorizzazione per una gita scolastica, alla quale però il padre della bimba si era dichiarato contrario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maestra aggredita a Savignano: “Urla e spintoni dai genitori di un’alunna, ma non so perché” Leggi anche: Maestra aggredita dai genitori fuori da scuola: urla e spintoni davanti ai piccoli alunni Leggi anche: Lecco, proprietaria di un B&B aggredita dai clienti: volano minacce, insulti e pure spintoni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Maestra aggredita dai genitori fuori da scuola: urla e spintoni davanti ai piccoli alunni; Maestra aggredita a Savignano: “Urla e spintoni dai genitori di un’alunna, ma non so perché”. Maestra aggredita a Savignano: “Urla e spintoni dai genitori di un’alunna, ma non so perché” - Il racconto dell’insegnante tra sconcerto e paura: “Forse hanno reagito alla mia richiesta di consegnare l’autorizzazione di una gita alla quale erano contrari. ilrestodelcarlino.it

Maestra aggredita dai genitori fuori da scuola (link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.