Petardo contro Audero arrestato 19enne | è un ultras dell’Inter

Un giovane ultras dell’Inter è stato arrestato dopo aver lanciato un petardo contro il portiere avversario durante la partita a Cremonese. La polizia ha identificato e fermato il 19enne, che ha agito nel settore degli spettatori, causando scompiglio e rischi per tutti i presenti. Ora il ragazzo dovrà rispondere di danneggiamento e incendio doloso.

(Adnkronos) – È stato arrestato l'ultras dell'Inter che domenica scorsa ha lanciato una bomba carta allo stadio 'Giovanni Zini', durante la partita Cremonese-Inter. Il grosso petardo, lanciato pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo dal settore dei tifosi ospiti, è esploso a poca distanza dal portiere della Cremonese, Emil Audero, caduto a terra in evidente stato di stordimento, motivo per cui l'arbitro ha sospeso la gara, per consentire l'intervento dei soccorritori. Dopo aver condotto le indagini, la Digos della Questura di Cremona, grazie all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio e della Scientifica, è riuscita a individuare l'autore del lancio della bomba carta, tratto in "arresto differito entro le 48 ore dal fatto", come previsto dalla normativa di contrasto alla violenza sportiva.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La polizia ha arrestato un giovane di 19 anni, tifoso degli ultras dell’Inter, coinvolto nell’incidente di domenica a Cremona.

La polizia ha arrestato un 19enne tifoso dell’Inter, appartenente ai gruppi ultras della Curva Nord, che domenica ha lanciato un petardo contro il portiere Emil Audero a Cremona.

