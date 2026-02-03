Il tifoso dell’Inter che domenica ha lanciato un petardo in prossimità di Emil Audero durante la match tra Cremonese e Inter ha ricevuto una stangata ufficiale dal Ministero degli Interni. Il provvedimento mira a rafforzare la sicurezza pubblica e a evitare che episodi simili si ripetano in futuro. L’uomo, che si trovava nel settore ospiti, è stato trasferito dall’ospedale di Cremona a quello di Modena, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

“Il provvedimento è finalizzato a garantire la tutela della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive” Ha cambiato ospedale, passando da quello di Cremona a quello di Modena, il tifoso dell’ Inter che domenica, dal settore ospiti, ha lanciato il petardo in prossimità del portiere della Cremonese Emil Audero. Lo riporta l’agenzia ‘Ansa’. Cambia ospedale, è in condizioni critiche: cosa succede dopo Cremonese-Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il quarantenne romagnolo è incensurato nonché appartenente all’Inter Club San Marino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Petardo Audero in Cremonese-Inter, stangata UFFICIALE dal Ministero degli Interni

Approfondimenti su Audero Inter

A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, Emil Audero, il portiere della Cremonese, è stato colpito da un petardo lanciato dalla tifoseria ospite.

Un petardo lanciato dall’area ospiti ha colpito Emil Audero durante la partita tra Cremonese e Inter allo stadio Zini.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Audero Inter

Argomenti discussi: Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter, Marotta: Gesto insulso e clamoroso; Petardo ad Audero in Cremonese-Inter, il tifoso ha perso tre dita; Petardo colpisce Audero, paura in Cremonese-Inter: cos'è successo; Petardo contro Audero in Cremonese-Inter, cosa è successo e cosa rischia il club nerazzurro. Marotta: Gesto insulso.

Petardo ad Audero: il presunto responsabile a Modena in condizioni criticheIl romagnolo che avrebbe lanciato il botto arrivando a stordire il portiere della Cremonese, trasferito in Emilia per gli interventi alla mano gravemente lesionata ... rainews.it

Perché sto giocando ancora? Perché sono in campo?: Audero racconta gli attimi dopo lo scoppio del petardoIl portiere della Cremonese descrive i momenti dopo l'esplosione del petardo lanciato dal settore ospiti durante la partita ... ilfattoquotidiano.it

Audero: "Petardo lanciato da tifoso Inter Mi ha ferito dentro" #SkySport #SkySerieA x.com

Audero dopo l'episodio del petardo: "Ho pensato ma perché proprio a me Ma cosa vi ho fatto Ho un ottimo rapporto con società e giocatori. Tutti erano preoccupati, a cominciare dal presidente. L'idea di speculare non fa parte del mio carattere, ma potev - facebook.com facebook