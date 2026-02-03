Persone oltre il cancro | tutti i bisogni dei pazienti italiani

In Italia, i numeri sui tumori cominciano a mostrare qualche segnale di miglioramento. Secondo gli esperti, nel 2026 si prevede una leggera diminuzione dei casi rispetto al 2022, con una riduzione dell’1,7% in Europa e del 2,6% nel nostro paese. È una novità che potrebbe far sperare in un cambiamento positivo, anche se i bisogni dei pazienti restano ancora tanti e complessi.

Primi segnali di inversione di tendenza nell'andamento dei tumori in Europa e in Italia. Come ha spiegato Diego Serraino, epidemiologo e consulente di Alleanza Contro il Cancro, "il 2026 si apre con una diminuzione dell'incidenza complessiva dei tumori pari all'1,7% in Europa e al 2,6% in Italia rispetto al 2022". Ma quali sono oggi i bisogni e le speranze delle persone che affrontano un tumore? "Restano profondamente concreti", assicura a LaSalute di LaPresse Elisabetta Iannelli, segretaria generale della Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia, alla viglia della Giornata mondiale contro il cancro.

