Perisic manda segnali all’Inter | il commento social sotto il post di Jakirovic – FOTO

Ivan Perisic ha mostrato interesse nei confronti dell'Inter attraverso un commento e un like sotto il post di Jakirovic. Questo gesto ha suscitato attenzione tra i tifosi nerazzurri, alimentando ipotesi sul possibile ritorno del giocatore. La semplice interazione sui social può rappresentare un segnale di apertura o interesse, senza tuttavia confermare alcuna trattativa ufficiale. Resta da vedere come si evolverà questa situazione.

Un like che non passa inosservato e un commento che accende inevitabilmente la fantasia dei tifosi nerazzurri. Arena Sport Agency, l'agenzia che cura gli interessi di Leon Jakirovic, ha celebrato su Instagram il trasferimento del giovane difensore all'Inter. Foto di rito nella sede nerazzurra, Jakirovic in posa con i trofei alle spalle e Beppe Marotta seduto al tavolo: tutto regolare, tutto ufficiale. A far drizzare le antenne, però, è un dettaglio social. Tra i like al post spunta quello di Ivan Perisic, che va oltre la semplice reazione e commenta: " Complimenti a tutti ", accompagnando il messaggio con emoticon nerazzurre.

