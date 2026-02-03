Percorsi abilitanti 2025 26 | il merito dei triennalisti non viene valorizzato Lettera
Giuseppe Iannella denuncia che i triennalisti coinvolti nei percorsi abilitanti 202526 non ricevono il giusto riconoscimento. In una lettera inviata alla redazione, Iannella evidenzia come il merito di questi insegnanti non venga valorizzato, creando una situazione di ingiustizia nel sistema di abilitazioni.
inviata da Giuseppe Iannella - Gentile redazione, vi scrivo per segnalare una grave criticità relativa ai percorsi abilitanti previsti per l’a.a. 20252026. L'articolo Percorsi abilitanti 202526: il merito dei triennalisti non viene valorizzato. Lettera.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Percorsi abilitanti 2025/26: non ci sono agevolazioni specifiche per gli idonei dei concorsi PNRR. Pillole di Question Time
Il question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV ha approfondito le modalità di accesso ai percorsi abilitanti 202526, evidenziando l’assenza di agevolazioni specifiche per gli idonei dei concorsi PNRR.
Percorsi abilitanti: il 2025/26 vale come terzo anno di servizio?
A pochi giorni dalla scadenza, molte università italiane aprono i bandi per i percorsi abilitanti 202526.
Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco i BANDI aperti per le iscrizioni 2025/26; Percorsi abilitanti 2025/26: Decreto pubblicato, posti per Università e criteri di valutazione; Corsi abilitanti 2025/2026: pubblicato il decreto del MUR con i 63.890 posti autorizzati; Corsi abilitanti: autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'a.a. 2025/2026.
