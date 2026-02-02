Percorsi abilitanti | il 2025 26 vale come terzo anno di servizio?

A pochi giorni dalla scadenza, molte università italiane aprono i bandi per i percorsi abilitanti 202526. Alcuni atenei hanno già pubblicato i loro bandi, altri invece li mettono online in questi giorni, lasciando poco tempo ai candidati per preparare le domande. È il momento di fare in fretta, perché il periodo di presentazione si chiude a breve.

Percorsi abilitanti a.a. 202526: è il periodo di presentazione della domanda. Alcuni Atenei avevano già predisposto il bando in attesa del decreto, altri invece lo pubblicano in questi giorni, con pochi giorni a disposizione. Altri Atenei, probabilmente, attenderanno ancora qualche settimana. Nei 3 anni di servizio utili per l’accesso ai percorsi da 30 CFU è possibile indicare anche l’anno scolastico 202526? Quindi, con contratto che inizia dal 1° settembre 2025 l’annualità di servizio oggi non è stata raggiunta, bisogna concludere i 6 mesi. Una guida completa sui percorsi abilitanti terzo ciclo a.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Percorsi Abilitanti 2025/26 Docenti Tutor coordinatori di tirocinio percorsi abilitanti: 4.398 il 2025/26. Previsto esonero o semiesonero dal servizio Percorsi abilitanti 2025/26: pubblicato il Decreto terzo ciclo. I posti suddivisi per Università e la tabella titoli La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Percorsi abilitanti e 2° ciclo Indire sostegno in arrivo Ultime notizie su Percorsi Abilitanti 2025/26 Argomenti discussi: Percorsi abilitanti 2025/26: Decreto pubblicato, posti per Università e criteri di valutazione; Corsi abilitanti 2025/26: pubblicato il decreto del MUR con i 63.890 posti autorizzati; Corsi abilitanti: autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2025/2026; Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco i BANDI aperti per le iscrizioni 2025/26. Percorsi abilitanti per Docenti 2026: autorizzati 63890 posti, ecco il Decreto MURE' stato pubblicato il Decreto MUR che autorizza 63890 posti per i percorsi abilitanti per docenti a.a. 2025 2026. Ecco il testo del DM in pdf da scaricare con le Tabelle dei posti e tutte le informaz ... ticonsiglio.com Percorsi Abilitanti 2025/26: La mappa dei bandi universitari. Scadenze imminenti, ecco dove fare domandaScopri i Percorsi Abilitanti 2025/26 e preparati per la tua carriera da docente con le ultime informazioni sui bandi universitari. informazionescuola.it Diventare insegnanti: aperte le candidature ai percorsi abilitanti dell’Università per Stranieri di Siena x.com ***PERCORSI ABILITANTI 60 – 30 – 36 CFU | UNIVERSITÀ PEGASO**** * > Si comunica che *a partire da lunedì ****2 febbraio 2026*** saranno pubblicati sul *sito istituzionale dell’Università Pegaso* i bandi relativi ai *percorsi abilitanti*** A.A. 2025/2026* facebook

