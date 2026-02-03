Perché il gatto mangia gli insetti e cosa succede se li ingerisce

Molti proprietari di gatti si chiedono perché i loro animali inseguano e mangiano insetti. La risposta sta nell’istinto predatorio naturale dei felini, che li porta a cacciare anche piccoli animali come scarafaggi, mosche o formiche. Di solito, non ci sono rischi seri nel consumarli, ma alcune specie di insetti possono provocare problemi di salute o disturbi intestinali. Per questo motivo, è importante monitorare il comportamento del gatto e intervenire se si nota che ingerisce insetti potenzialmente pericolosi.

I gatti cacciano insetti per diversi motivi legati soprattutto all'istinto predatorio. Anche se in genere non è pericoloso mangiarli, alcune specie possono causare disturbi seri.

