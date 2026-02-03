Perché dormiamo? Uno studio sulle meduse cambia l’idea sull’origine del sonno

Uno studio pubblicato su Nature Communications svela che il sonno potrebbe avere origini molto antiche, risalenti addirittura a before che si sviluppasse il cervello. La ricerca mostra che anche le meduse, animali marini senza un cervello centrale, entrano in stati di riposo che assomigliano al nostro sonno. Questi momenti di riposo sembrano collegati a processi di protezione e riparazione del DNA nelle cellule nervose, mettendo in discussione l’idea che il sonno sia legato solo a funzioni cerebrali complesse.

Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, le basi biologiche del sonno potrebbero essere antichissime e precedenti allo sviluppo del cervello: nelle meduse e in altri animali marini privi di una struttura nervosa centralizzata, stati di riposo simili al sonno suggeriscono un legame con meccanismi di protezione e riparazione del DNA nelle singole cellule nervose.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Meduse Riposo

Le meduse, organismi primitivi e quasi interamente fatti di acqua, non possiedono un sistema nervoso complesso né cervello, eppure mostrano comportamenti che suggeriscono un sonno.

Una recente ricerca internazionale ha evidenziato che anche le meduse, organismi primitivi, praticano il sonno in modo simile agli esseri umani da milioni di anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Meduse Riposo

Argomenti discussi: Perché l'intuizione dei cavalli affascina i ricercatori, secondo uno studio.

Mangiare più frutta e verdura aiuta a dormire subito meglio: un nuovo studio spiega perchéSiete tormentati dall’insonnia o comunque vi svegliate al mattino con la sensazione di aver dormito male? Forse la soluzione sta nella dieta: questo almeno è il consiglio che arriva da uno studio ... quotidiano.net

Quarant'anni di successi. Nancy Brilli festeggia il suo traguardo nello studio di Verissimo, ripercorrendo alcuni momenti della sua carriera e della sua vita privata. «Ho 61 anni e faccio questo lavoro da più di quarant'anni, sono ancora qui», dice ironica rivolgen - facebook.com facebook