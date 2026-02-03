Bruxelles ha deciso di mettere sotto controllo gli impianti eolici realizzati con tecnologia cinese. La Commissione europea ha avviato controlli più severi sui sussidi che arrivano dalla Cina, sospettando che abbiano distorto il mercato. La notizia arriva in un momento in cui l’Europa cerca di ridurre la dipendenza dall’estero per le energie rinnovabili e di promuovere produzioni locali. Bruxelles vuole assicurarsi che le turbine installate siano effettivamente competitive e non frutto di aiuti illeciti. La mossa ha già acceso un dibattito tra chi sostiene la tutela

L’odore è sempre quello dei sussidi. L’Europa ha imparato a sentirlo solo da poco, ma ad aggiustare il tiro ci ha messo una manciata di mesi. D’altronde, era una questione di sopravvivenza. La Cina, con i suoi campioni nazionali resi invincibili dal doping dei finanziamenti statali, da Byd per le auto, fino a Catl per le batterie, passando per i pannelli fotovoltaici e le energie rinnovabili nel loro insieme, ha d’altronde sempre avuto gioco facile in un continente fino a ieri convinto che con la Cina si potesse ragionare in termini di libera e leale concorrenza. Non è andata così e la reazione, alla fine, è arrivata. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché Bruxelles punta un faro sull’eolico made in China

Approfondimenti su Bruxelles Eolico

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bruxelles Eolico

Argomenti discussi: Emirati Arabi, Australia e Indonesia: le prossime rotte su cui punta l’Europa; Akte Bürokratie: Wer regiert Europa wirklich? Die Gesichter hinter dem Brüsseler Regel-Dschungel - Xpert.Digital; Stop al gas russo: il regolamento UE entra in vigore, tutte le date fino al 2027; Accordo Ue-India, Bruxelles punta a ridurre la dipendenza dagli Usa.

L’accordo Ue-Mercosur è un’opportunità soprattutto per la nostra moda: ecco perchéIl Brasile si sta affermando sempre di più come fornitore tessile di qualità, e l'accordo con Bruxelles permetterebbe di eliminare l'attuale tariffa all'8%. Oltre che di aprire al made in Italy un nuo ... msn.com

Ucraina, Salvini: Asset russi? Un azzardo bloccarli, a Bruxelles scherzano col fuocoPersonalmente lo ritengo un azzardo, un'imprudenza. E bene ha fatto il governo italiano a mettere i puntini sulle I. Perché siamo in un libero mercato e non siamo in guerra contro la Russia. Allora, ... adnkronos.com

Roma punta all’agenzia Ue delle dogane, il piano Mef Giorgetti dà buca all'incontro a Bruxelles, ci va Freni: "Paghiamo tutto noi"... - facebook.com facebook

Bruxelles e Nuova Delhi hanno firmato un accordo che creerà una nuova area di libero scambio per due miliardi di persone. di #EugenioVittorio x.com