repressione made in china in iran

Ieri a Davos, mentre inaugurava la sua iniziativa Board of Peace, il presidente americano Donald Trump in un lungo discorso ha anche detto che “l’Iran vuole dialogare e noi dialogheremo”. Poche ore prima il capo dei pasdaran, il comandante Mohammad Pakpour, in occasione della giornata celebrativa dei Guardiani della rivoluzione, aveva detto di avere “il dito sul grilletto”, una minaccia contro America e Israele, rilanciata non a caso da tutti i media cinesi. Tra le sanzioni che l’Ue ha intenzione di approvare al Consiglio della prossima settimana probabilmente non ci saranno i pasdaran (per via dell’opposizione di Italia, Spagna e Francia) ma ci saranno diverse aziende tecnologiche responsabili del blocco di internet e della repressione sin dall’inizio del massacro su larga scala di oltre due settimane fa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

