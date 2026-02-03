Perché a Milano ora tutti vogliono mangiare il Power Gyoza Don il piatto degli atleti giapponesi

A Milano, il Power Gyoza Don sta conquistando i ristoranti e le tavole di molti clienti. La sua popolarità cresce di giorno in giorno, attirando appassionati di cucina e curiosi di provarlo. È diventato il piatto del momento, proprio come se fosse il segreto degli atleti giapponesi da mettere nel piatto. Le richieste si moltiplicano e i ristoratori cercano di coprire la domanda crescente. La gente lo ordina per il sapore deciso e la carica di energia che promette.

Alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è già arrivata la delegazione degli atleti giapponesi e con loro le vibrazioni positive di un mantra universale Eat well, live well. Per vincere e performare, mangiare sano aiuta eccome. Lo sport nipponico da oltre vent'anni porta a casa medaglie e traguardi anche grazie a un supporter chiave come Ajinomoto, azienda giapponese leader nel settore dell'alimentazione non solo in Giappone, che con il programma Victory Project affianca gli atleti durante gli eventi sportivi oltre confine fornendo loro cibo equilibrato, buono e soprattutto familiare.

