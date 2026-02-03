Pensioni di febbraio 2026 quando vengono pagate | il calendario di Poste Italiane e le novità sugli aumenti

Le pensioni di febbraio 2026 saranno pagate già il 2 febbraio. I soldi arriveranno sui conti correnti, sia per chi ha un conto bancario che per chi si affida a Poste Italiane. La data di pagamento resta invariata e non cambia rispetto agli anni passati.

Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente lunedì 2 febbraio 2026. Varrà la stessa data per i titolari che si affidano a Poste Italiane. Vediamo quali saranno gli aumenti che nel 2026 peseranno sui cedolini grazie alla rivalutazione.

