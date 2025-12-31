Pensioni di gennaio 2026 quando vengono pagate | il calendario di Poste Italiane e le novità in Manovra
Le pensioni di gennaio 2026 saranno accreditate sui conti correnti lunedì 5 gennaio, mentre per chi riceve il pagamento tramite Poste Italiane la data di pagamento è prevista per sabato 3 gennaio. In questo articolo vengono illustrate le date di pagamento e le eventuali novità introdotte dalla Manovra finanziaria.
Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente lunedì 5 gennaio 2026, mentre per i titolari che si affidano a Poste Italiane varrà la data di sabato 3 gennaio 2026. Vediamo come cambieranno i trattamenti nel prossimo anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
