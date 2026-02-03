Pensava di aver vinto 5mila euro | erano 5 milioni Maxi colpo al Gratta e Vinci | Ma una parte la do in beneficenza

Un uomo di Perugia ha scoperto di aver vinto cinque milioni di euro invece dei cinque mila che aveva immaginato. Aveva giocato al Gratta e Vinci e pensava di aver fatto un bel colpo, ma quando ha controllato il biglietto, ha capito di aver vinto una somma molto più grande. Lo ha detto subito ai carabinieri e ha deciso di donare una parte della vincita in beneficenza. La notizia ha fatto il giro della città e tutti si chiedono come abbia fatto a non rendersi conto subito della cifra reale.

Perugia, 3 febbraio 2026 – A primo acchito ha creduto di aver vinto cinquemila euro, grazie al numero 12. Comunque un bel colpo, ha pensato. Poi con l’applicazione dedicata ha scoperto che invece sarebbe presto diventato milionario. Perché il gratta e vinci da venti euro nascondeva una vincita da cinque milioni di euro. È la storia dell’ultimo grande fortunato, o fortunata, che nei giorni scorsi nella zona di Assisi ha acquistato un biglietto Miliardario Maxi che ha regalato il montepremi massimo del gioco. La telefonata all’avvocato. «Mi è arrivata una telefonata – racconta l’avvocato Valentina Abbati – Era un cliente nuovo che mi ha contattato tramite una conoscenza che abbiamo in comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

