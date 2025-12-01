Judi Dench peggiorano le condizioni della vista | Non riconosco più nessuno

La vista dell'attrice è compromessa per via di una maculopatia degenerativa, ma lei non perde la voglia di scherzare: «Non sono brava a stare da sola e non devo farlo perché faccio finta di non vedere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Judi Dench, peggiorano le condizioni della vista: «Non riconosco più nessuno»

L'attrice Judi Dench oggi ha 90 anni e in un'intervista ha parlato dei problemi di salute che hanno fortemente limitato la sua vita La diva ha spiegato che la sua vista è peggiorata drasticamente, tanto da non riuscire più a riconoscere gli amici più cari. ? - facebook.com Vai su Facebook

Judi Dench conferma: "Ormai non vedo più, impossibile lavorare" Vai su X

Judi Dench, peggiorano le condizioni della vista: «Non riconosco più nessuno» - La vista dell'attrice è compromessa per via di una maculopatia degenerativa, ma lei non perde la voglia di scherzare: «Non sono brava a stare da sola e non devo farlo perché faccio finta di non vedere ... Secondo vanityfair.it

Judi Dench e il triste aggiornamento sulle condizioni di salute: “non vedo più” - Judi Dench, 90 anni, conferma di non vedere più a causa della degenerazione maculare: leggere copioni è diventato impossibile ... Si legge su cinematographe.it

Che malattia ha Judi Dench? L'attrice parla della sua condizione - A 90 anni, l’attrice non è più solo un simbolo di talento e classe, ma anche un esempio di resilienza di fronte a una condizione medica seria: la degenerazione maculare. Da tag24.it

La malattia di Judi Dench è peggiorata, la reazione dell’attrice che non riconosce più le facce: «Cosa pensa di me chi non saluto per strada» - L'attrice britannica ha raccontato con sincerità le sue condizioni di salute e quanto abbia dovuto rivoluzionare la sua vita quotidiana ... Lo riporta msn.com