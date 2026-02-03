Cerignola | assalto in autostrada a tir carico di carne autista ritrovato dopo ore nei pressi del casello Indagine della polizia

La notte scorsa, alcuni uomini hanno assaltato un tir carico di carne sull’autostrada A14 vicino a Cerignola. Durante il colpo, è stato sparato almeno un colpo di arma da fuoco e sono stati trovati tracce di sangue e un bossolo. L’autista è stato ritrovato dopo ore nei pressi del casello, ma ancora non si conoscono tutti i dettagli dell’episodio. La polizia sta indagando per chiarire cosa sia successo.

La rapina è avvenuta nella notte in A14 all'altezza di Cerignola. Hanno agito più persone ed è stato sparato almeno un colpo di arma da fuoco, essendo stato rinvenuto un bossolo (oltre a tracce di sangue). Il tir con il suo carico di carne non è stato rinvenuto mentre l'autista è stato rintracciato nei pressi del casello autostradale di Cerignola est. Non è dettagliato se sia ferito. Intervento di polizia stradale e polizia scientifica.

