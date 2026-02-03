Patenti sospese agli ' sporcaccioni' | a San Severo le nuove norme in materia di reati ambientali

La polizia locale di San Severo ha iniziato a sospendere le patenti di chi abbandona rifiuti in modo illegale. Le nuove norme, entrate in vigore con il decreto-legge 1162025, prevedono sanzioni più dure per chi commette reati ambientali. Gli agenti stanno intensificando i controlli per fermare questa piaga, con l’obiettivo di rendere più pulita e sicura la città.

