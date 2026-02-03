Patenti sospese agli ' sporcaccioni' | a San Severo le nuove norme in materia di reati ambientali
La polizia locale di San Severo ha iniziato a sospendere le patenti di chi abbandona rifiuti in modo illegale. Le nuove norme, entrate in vigore con il decreto-legge 1162025, prevedono sanzioni più dure per chi commette reati ambientali. Gli agenti stanno intensificando i controlli per fermare questa piaga, con l’obiettivo di rendere più pulita e sicura la città.
Continuano le attività della polizia locale di San Severo finalizzate alla lotta all’abbandono incontrollato di rifiuti, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 1162025 convertito nella Legge 1472025 - ‘Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Boom di reati ambientali, ma le indagini sono sempre più complicate (specie in Italia)
Reati ambientali, arriva la stretta: aumentano le aggravanti. Reclusione fino a 12 anni per l’inquinamento
Il decreto legislativo 231 ha introdotto nuove aggravanti per i reati ambientali, rafforzando le sanzioni.
