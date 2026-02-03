Passa la Fiaccola olimpica | inizia la festa in Brianza
Oggi la fiaccola olimpica ha attraversato la Brianza, cominciando la sua tappa numero 58. La corsa ha suscitato entusiasmo, ma anche qualche protesta, soprattutto nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 febbraio a Monza, dove si aspetta l’accensione del braciere olimpico. La festa continua tra momenti di gioia e tensione.
Quest'oggi, martedì 3 febbraio, ha preso avvio la tappa numero 58 della Fiamma olimpica che ha attraversato la Brianza, per arrivare a Monza, e non senza proteste, nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 febbraio, in vista dell'accensione del braciere olimpico.
Passa la fiaccola olimpica in Brianza: dove, quando, le strade chiuse e chi sono i tedofori
Il 3 e 4 febbraio, la fiaccola olimpica arriverà in Brianza per due tappe.
