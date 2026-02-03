Passa la Fiaccola olimpica | inizia la festa in Brianza

Oggi la fiaccola olimpica ha attraversato la Brianza, cominciando la sua tappa numero 58. La corsa ha suscitato entusiasmo, ma anche qualche protesta, soprattutto nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 febbraio a Monza, dove si aspetta l’accensione del braciere olimpico. La festa continua tra momenti di gioia e tensione.

Fiamma Olimpica a Monza: dove passa, orari, strade chiuse e percorso completo da Gallarate a Saronno e LissoneMonza Brianza, 03/02/2026. Mercoledì 4 febbraio 2026 il viaggio della Fiamma Olimpica arriva a Monza, città che chiude la cinquantanovesima tappa (la terzultima) in attesa dell'arrivo a Milano e dall' ... mentelocale.it

Passa la fiaccola olimpica e si accende la protestaIn Brianza passa la fiaccola olimpica, non senza le contestazioni. Lo avevano annunciato e stamattina, puntuali, sono scesi in strada. Anche loro ad accogliere il tedoforo che ha attraversato le strad ... monzatoday.it

