Passa la fiaccola olimpica in Brianza | dove quando le strade chiuse e chi sono i tedofori

Il 3 e 4 febbraio, la fiaccola olimpica arriverà in Brianza per due tappe. I tedofori attraverseranno diversi comuni, portando la torcia tra le strade chiuse al traffico. La manifestazione si concentra in due momenti, la 58esima e la 59esima tappa, con numerosi partecipanti pronti a vivere questa giornata speciale.

Il 3 e 4 febbraio la fiaccola olimpica farà il suo arrivo in Brianza. Quelle in terra brianzola saranno due tappe, la 58esima e la 59, dove i tedofori attraverseranno numerosi comuni. Vediamo chi sono i tedofori, quali comuni saranno attraversati dalla Fiamma olimpica, quali sono gli eventi pensati da ogni città e quali sono le strade che saranno chiuse per permetterne il passaggio. Martedì 3 febbraio la Fiaccola olimpica arriverà in provincia da Merate. Passerà per Vimercate, Arcore e Lesmo tra le 9.24 e le 10.44 mentre tra le 15.09 alle 16.39 passerà per Seregno e Meda. Proseguirà poi il suo viaggio alla volta di Cantù.🔗 Leggi su Monzatoday.it

La Fiamma olimpica sta per arrivare in Brianza, proseguendo il suo percorso dopo aver attraversato Roma e molte altre città italiane.

Questa mattina Monza si anima con il passaggio della fiaccola olimpica.

