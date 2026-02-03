Passa la fiaccola olimpica e si accende la protesta

Questa mattina in Brianza, la tradizionale passaggio della fiaccola olimpica si trasforma in una protesta. Mentre gli organizzatori continuano con la cerimonia, gruppi di persone scendono in strada per manifestare, creando tensione tra i cittadini e gli agenti di polizia schierati sul posto. La manifestazione ha attirato l’attenzione di tutti, e ora si aspetta di capire come evolverà la situazione.

In Brianza passa la fiaccola olimpica, non senza le contestazioni. Lo avevano annunciato e stamattina, puntuali, sono scesi in strada. Anche loro ad accogliere il tedoforo che ha attraversato le strade di Arcore. Nulla contro atleti e sportivi, ma grande l’amarezza e la critica verso quella.🔗 Leggi su Monzatoday.it

A Monza, il passaggio della fiaccola olimpica domenica 4 febbraio si trasforma in una dimostrazione di protesta.

Domani Monza accoglie la fiaccola olimpica di Milano Cortina.

