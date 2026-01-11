Crans-Montana l’ombra lunga dei controlli mancati | un dipendente comunale sotto accusa due anni prima della tragedia

A Crans-Montana, un dipendente comunale è stato coinvolto in un procedimento giudiziario due anni prima di una tragedia, legata a un incendio nei pressi del bar Constellation. La vicenda solleva interrogativi sui controlli e sulla prevenzione degli incidenti, evidenziando l’importanza di un’attenta gestione delle responsabilità pubbliche. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di garantire trasparenza e sicurezza nella comunità.

Dipendente del comune di Crans Montana era finito nella bufera per un incendio vicino al bar Constellation. C’è un precedente che oggi pesa come un’ombra lunga s u Crans-Montana e sulle domande ancora aperte attorno alla sicurezza nella località svizzera. Un episodio che riporta al centro una parola chiave: omissione. Era febbraio 2022 quando, a meno di 400 metri dal bar Constellation, un incendio scoppiato in un condominio provocò l’intossicazione di diversi residenti. Un rogo che, col senno di poi, appare come un campanello d’allarme rimasto inascoltato. A rivelare i dettagli di quel caso è stata la trasmissione d’inchiesta “Mise au Point” della televisione pubblica elvetica Rts, che ha ricostruito responsabilità, mancanze e falle nei controlli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Crans-Montana, l’ombra lunga dei controlli mancati: un dipendente comunale sotto accusa due anni prima della tragedia Leggi anche: Tre controlli, dieci anni, una tragedia: la difesa dei proprietari del locale che divide Crans-Montana Leggi anche: La vicesindaca di Crans-Montana chiede “perdono” alle famiglie: “Ci prendiamo la responsabilità dei mancati controlli” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana l’ombra del riciclaggio negli affari dei Moretti | patrimonio al setaccio. Crans-Montana, su Netflix torna in Top 10 una serie che rievoca una tragedia analoga avvenuta in Brasile - Negli ultimi giorni una delle serie più viste su Netflix è La notte che non passerà, miniserie brasiliana uscita quasi tre anni fa ma che racconta un fatto di cronaca che ricorda molto la vicenda dell ... comingsoon.it

Crans-Montana, una serie Netflix racconta la stessa tragedia avvenuta in Brasile nel 2013. Tutte le inquietanti analogie - Il confine tra realtà e finzione è tornato a far discutere dopo la tragedia di Crans- msn.com

Barletta, il sindaco: «dopo Crans Montana attivare commissione comunale di vigilanza sui locali» x.com

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.