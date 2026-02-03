La Lega ha stoppato ufficialmente il trasferimento, che era stato già chiuso con un prestito e i contratti depositati. A poche ore dalla fine del mercato di gennaio, il parere negativo rende tutto invalido. La società si trova ora a dover riorganizzare le prossime mosse.

L'operazione si era chiusa in prestito con tanto di deposito dei contratti La Lega ha espresso parere negativo a poche ore dalla chiusura del calciomercato di gennaio. Di conseguenza il trasferimento è annullato, non valido nonostante i depositi dei contratti e le annesse ufficialità. Niente Verona per Christian Kouame. L'operazione tra il club scaligero e la Fiorentina, tuttora proprietaria del cartellino dell'attaccante ivoriano, è definitivamente saltata. Le due società avevano chiuso l'affare sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione del classe '97, ai margini della squadra ora guidata da Vanoli.

© Calciomercato.it - Parere negativo della Lega: UFFICIALE, il trasferimento non è valido

