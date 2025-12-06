Rimane separata la famiglia del bosco | parere negativo della tutrice
AGI - La famiglia del bosco rimane separata. Mentre il Tribunale dei minorenni dell'Aquila non ha ancora sciolto la propria riserva sul ricongiungimento dei tre minori ai genitori, sul caso della cosiddetta "famiglia del bosco", la vicenda della coppia e dei loro figli che vivevano isolati in un'area boschiva in Abruzzo, diventa noto il parere negativo della tutrice Maria Luisa Palladino e della curatrice speciale sempre dei tre minori, Marika Bolognese. Le due avvocatesse lo hanno motivato nel corso dell'udienza che si è tenuta due giorni fa davanti al tribunale per i minorenni dell'Aquila per la richiesta di revoca del provvedimento di allontanamento avanzato dagli avvocati dei genitori dei bimbi, Marco Femminella e Danila Solinas. 🔗 Leggi su Agi.it
