Maria Carolina il patriarca della Favorita e la Real casina cinese | tour sui Borbone a Palermo
Scopri la storia dei Borbone a Palermo con un tour che attraversa la Palazzina Cinese e il Parco della Favorita. Domenica 1 febbraio alle 10:30, un percorso tra arte e natura per conoscere i luoghi simbolo della royalità locale, partendo dalla figura di Maria Carolina, patriarca della Favorita, e visitando la Real Casina Cinese. Un’occasione per approfondire il patrimonio storico e culturale della città.
Maria Carolina di Borbone: «Ingiusto precludere la guida del casato alle donne. L'aristocrazia? Privilegi e limiti»
Maria Carolina di Borbone, cugina di re Felipe e delle infante di Spagna, è un’aspirante erede al trono delle Due Sicilie. A soli 22 anni, con i capelli biondi e gli occhi azzurri, si distingue per la sua determinazione nel mettere in discussione i privilegi dell’aristocrazia e le tradizionali limitazioni alle donne nel mondo della monarchia. La sua figura apre riflessioni sulla storia e le norme che hanno plasmato i ruoli femminili nel contesto aristocratico.
Jordan Bardella paparazzato con Maria Carolina di Borbone, è polemica in Francia: «Ma non era uno del popolo?» – Il video
Jordan Bardella è stato fotografato con Maria Carolina di Borbone, generando discussioni in Francia. Il leader del Rassemblement National è stato visto insieme alla nobildonna durante un evento commemorativo dei 200 anni de Le Figaro. La presenza dell'esponente politico con una figura aristocratica ha suscitato interrogativi sull’immagine pubblica e le scelte di Bardella, in un contesto già attentamente osservato dall’opinione pubblica e dai media.
